LANDSHARE

Landshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features.

NumeLANDSHARE

PozițieNo.1455

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)4,89%

Ofertă află în circulație5 342 355,93

Ofertă maximă0

Ofertă totală5 918 278,76073754

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna12.46164614625564,2021-11-11

Cel mai mic preț0.4131348791432006,2023-10-14

Lanț de blocuri publicBSC

IntroducereLandshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.