KOII

Koii is the first social computing platform, built to redefine internet infrastructure around privacy, security, and community. Koii enables ownership and self-sovereignty within our ever expanding digital world by empowering individuals to self-organize into networks through distributed architecture & decentralized token economies.

NumeKOII

PozițieNo.4172

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație0

Ofertă maximă10,177,459,952.018

Ofertă totală10,189,240,324.53539

Rată de circulație0%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.01224958919971178,2025-01-15

Cel mai mic preț0.001059858107927216,2025-05-19

Lanț de blocuri publicKOII

IntroducereKoii is the first social computing platform, built to redefine internet infrastructure around privacy, security, and community. Koii enables ownership and self-sovereignty within our ever expanding digital world by empowering individuals to self-organize into networks through distributed architecture & decentralized token economies.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.