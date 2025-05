KCS

KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

NumeKCS

PozițieNo.59

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0004%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)3.86%

Ofertă află în circulație125,002,999.85133564

Ofertă maximă200,000,000

Ofertă totală142,502,999.85133564

Rată de circulație0.625%

Data emiterii2021-04-23 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna28.795176559830317,2021-12-01

Cel mai mic preț0.336503927826,2019-01-31

Lanț de blocuri publicETH

