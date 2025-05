KATA

Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

NumeKATA

PozițieNo.1148

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație37,298,973,925

Ofertă maximă50,000,000,000

Ofertă totală50,000,000,000

Rată de circulație0.7459%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.00829882791721224,2021-12-24

Cel mai mic preț0.000108333941103047,2022-12-23

Lanț de blocuri publicBSC

Sector

Rețele sociale

