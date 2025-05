IOST

The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

NumeIOST

PozițieNo.379

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.05%

Ofertă află în circulație25,407,526,843

Ofertă maximă90,000,000,000

Ofertă totală45,779,378,999

Rată de circulație0.2823%

Data emiterii2018-01-11 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată0.01 USDT

Maxim dintotdeauna0.13649600744247437,2018-01-24

Cel mai mic preț0.00156203910694,2020-03-13

Lanț de blocuri publicIOST

IntroducereThe IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.