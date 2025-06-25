H
Humanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity.
NumeH
PozițieNo.302
Capitalizare de piață$0.00
Capitalizare de piață complet diluată$0.00
Cotă de piață%
Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)1.78%
Ofertă află în circulație2,119,259,306
Ofertă maximă10,000,000,000
Ofertă totală10,000,000,000
Rată de circulație0.2119%
Data emiterii--
Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--
Maxim dintotdeauna0.15748596182897467,2025-06-25
Cel mai mic preț0.01799202366031281,2025-06-27
Lanț de blocuri publicETH
IntroducereHumanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity.
Sector
Rețele sociale
etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.