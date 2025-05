HYPER

Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

PozițieNo.800

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)12.37%

Ofertă află în circulație175,200,000

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală802,666,667

Rată de circulație0.1752%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.35812016432282,2025-04-23

Cel mai mic preț0.12304322024208836,2025-05-31

Lanț de blocuri publicETH

