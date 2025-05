GUN

GUNZ is a Layer 1 blockchain purpose-built for AAA Web3 gaming, developed by Gunzilla Games. It powers a comprehensive gaming ecosystem with services tailored to the needs of both developers and players. Originally created to support a community-driven economy for Gunzilla's flagship title, Off The Grid (OTG), GUNZ has evolved into a full-featured platform offering blockchain-native infrastructure essential for modern game development.

PozițieNo.691

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)7.18%

Ofertă află în circulație787,833,333

Ofertă maximă10,000,000,000

Ofertă totală10,000,000,000

Rată de circulație0.0787%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.11519365257037809,2025-03-31

Cel mai mic preț0.0363441315256673,2025-05-31

Lanț de blocuri publicGUNZ

