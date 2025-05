GTAI

Leveraging advanced Web3 AI execution technology, GT Protocol introduces a revolutionary approach to AI-portfolio management, AI-trading, and investments across CeFi, DeFi, and NFT markets. It makes sophisticated investment strategies accessible to a broad audience.

PozițieNo.1149

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)6.08%

Ofertă află în circulație55,105,731.90516383

Ofertă maximă75,000,000

Ofertă totală75,000,000

Rată de circulație0.7347%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna5.488164099688297,2024-03-10

Cel mai mic preț0.10826346913691617,2025-04-07

Lanț de blocuri publicBSC

