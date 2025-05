FUEL

Fuel Network is a state minimized and parallel high throughput layer-2 (L2) blockchain for Ethereum. The Fuel stack is built from the ground up, leveraging the power of a new virtual machine (the FuelVM) in tandem with an unspent transaction output model (UTXOs) and a shared sequencing architecture to deliver incredible performance without compromising verifiability or decentralization.

NumeFUEL

PozițieNo.489

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.06%

Ofertă află în circulație4,975,921,133.786026

Ofertă maximă∞

Ofertă totală10,099,195,705.123465

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.08448034403918755,2024-12-29

Cel mai mic preț0.007217400538457314,2025-04-07

Lanț de blocuri publicFUEL

