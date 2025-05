FLX

The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

NumeFLX

PozițieNo.2071

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)28.75%

Ofertă află în circulație193,796

Ofertă maximă1,000,000

Ofertă totală999,715

Rată de circulație0.1937%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna2694.400487426686,2021-11-16

Cel mai mic preț1.154160395878768,2025-04-09

Lanț de blocuri publicETH

IntroducereThe RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.