Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.

NumeFARM

PozițieNo.801

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)5,941.70%

Ofertă află în circulație672,183.450713

Ofertă maximă0

Ofertă totală690,420

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna660.109464612,2020-09-12

Cel mai mic preț20.47768873365183,2023-09-01

Lanț de blocuri publicETH

