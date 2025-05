EGLD

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

NumeEGLD

PozițieNo.120

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0001%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)108.59%

Ofertă află în circulație28,279,653.50745724

Ofertă maximă31,415,926

Ofertă totală28,284,809

Rată de circulație0.9001%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna542.5796223449056,2021-11-23

Cel mai mic preț6.54362957,2020-10-07

Lanț de blocuri publicEGLD

