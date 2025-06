DOGE

Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

NumeDOGE

PozițieNo.9

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0078%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.36%

Ofertă află în circulație149,757,986,383.70523

Ofertă maximă∞

Ofertă totală149,757,986,383.70523

Rată de circulație%

Data emiterii2013-12-12 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată0.000559 USDT

Maxim dintotdeauna0.7375666,2021-05-08

Cel mai mic preț0.000085474399384111,2015-05-07

Lanț de blocuri publicDOGE

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.