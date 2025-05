DEFI

De.Fi is the Web3 SocialFi & Antivirus. By bringing accessibility and gamification along with cutting edge risk mitigation technology, De.Fi is onboarding the next 100 million investors unlocking previously latent opportunity.

NumeDEFI

PozițieNo.2785

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)9.08%

Ofertă află în circulație30,059,736.11

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală102,388,828.12

Rată de circulație0.03%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna1.004206075461872,2024-01-31

Cel mai mic preț0.002023143867285916,2025-04-07

Lanț de blocuri publicETH

Sector

Rețele sociale

