DCR

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

NumeDCR

PozițieNo.175

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)42,06%

Ofertă află în circulație16 823 561,04974399

Ofertă maximă21 000 000

Ofertă totală16 823 561,04974399

Rată de circulație0.8011%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată0,9534 USDT

Maxim dintotdeauna250.01641845,2021-04-17

Cel mai mic preț0.3947960138320923,2016-12-28

Lanț de blocuri publicDCR

