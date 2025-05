CYBER

CyberConnect is a web3 social network that enables developers to create social applications empowering users to own their digital identity, content, connections, and interactions.

NumeCYBER

PozițieNo.516

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)40.88%

Ofertă află în circulație43,976,450

Ofertă maximă100,000,000

Ofertă totală100,000,000

Rată de circulație0.4397%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna15.990044214108426,2023-09-01

Cel mai mic preț0.8991445675485243,2025-04-07

Lanț de blocuri publicETH

Sector

Rețele sociale

