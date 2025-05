CSWAP

ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization.

NumeCSWAP

PozițieNo.1080

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.01%

Ofertă află în circulație924,289,610

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală986,613,651

Rată de circulație0.9242%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.22804046064045336,2024-04-03

Cel mai mic preț0.001302420935978168,2024-03-08

Lanț de blocuri publicETH

