Clore.ai is an innovative platform that connects individuals and businesses seeking to utilize high-performance GPUs for various tasks, such as artificial intelligence training, video rendering, and cryptocurrency mining. By providing a user-friendly marketplace, Clore.ai enables users to access powerful computing resources at competitive prices and on a flexible basis.

NumeCLORE

PozițieNo.1054

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0,45%

Ofertă află în circulație541 293 194

Ofertă maximă1 300 000 000

Ofertă totală541 293 194,3626422

Rată de circulație0.4163%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.4477709866959041,2024-03-17

Cel mai mic preț0.002873471608704941,2023-06-13

Lanț de blocuri publicCLORE

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.