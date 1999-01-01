CESS

CESS Network is the L1 decentralized data value infrastructure, offering a comprehensive data solution that empowers corporations, organizations, and governments to fully leverage the potential of Artificial Intelligence. Protecting data ownership, data sovereignty and user privacy solutions for the AI era and Web3 data economy.

NumeCESS

PozițieNo.

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0

Ofertă află în circulație--

Ofertă maximă0

Ofertă totală10,000,000,000

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna,

Cel mai mic preț,

Lanț de blocuri publicBSC

Sector

Rețele sociale

