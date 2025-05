CENNZ

Centrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem.

NumeCENNZ

PozițieNo.1640

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.01%

Ofertă află în circulație1,200,000,000

Ofertă maximă0

Ofertă totală1,200,000,000

Rată de circulație%

Data emiterii2018-03-01 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată0.12 USDT

Maxim dintotdeauna0.541558027267456,2018-04-25

Cel mai mic preț0.002000616695108449,2025-05-31

Lanț de blocuri publicCENNZ

Sector

Rețele sociale

