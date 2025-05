BXN

BlackFort is a cutting-edge blockchain platform, designed to be a top-tier Layer 1 blockchain. It is EVM-compatible, boasting fast transaction speeds, scalability, security, and efficiency. Utilizing the POSA consensus algorithm, it offers straightforward access for users to become delegators.

NumeBXN

PozițieNo.1210

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0,02%

Ofertă află în circulație4 489 589 680

Ofertă maximă49 999 999 999

Ofertă totală49 999 999 999

Rată de circulație0.0897%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.016693500834807095,2024-04-04

Cel mai mic preț0.001494819799975182,2025-05-30

Lanț de blocuri publicNONE

