BSW

Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.

NumeBSW

PozițieNo.908

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)4.67%

Ofertă află în circulație661,994,679

Ofertă maximă700,000,000

Ofertă totală645,608,876.4637628

Rată de circulație0.9457%

Data emiterii2021-07-14 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna2.12915576713788,2021-12-08

Cel mai mic preț0.011035823943177085,2025-04-15

Lanț de blocuri publicBSC

