BONK

Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.

NumeBONK

PozițieNo.60

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0003%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație79,392,445,487,359.94

Ofertă maximă88,872,433,754,423.19

Ofertă totală88,808,242,139,422.78

Rată de circulație0.8933%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.000059156192429551,2024-11-20

Cel mai mic preț0.000000091971686428,2022-12-30

Lanț de blocuri publicSOL

