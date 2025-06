BOBER

$BOBER - Driven by degens spirit, powered by builders mindset. Like real beavers, we don’t just chase hype, but we also build dams, value & culture.

NumeBOBER

PozițieNo.4877

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație0

Ofertă maximă6,969,393,998

Ofertă totală6,969,393,998

Rată de circulație0%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.001554678491517715,2024-11-27

Cel mai mic preț0.00016167950826132,2025-04-07

Lanț de blocuri publicEGLD

Introducere$BOBER - Driven by degens spirit, powered by builders mindset. Like real beavers, we don’t just chase hype, but we also build dams, value & culture.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.