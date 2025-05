BNT

Bancor is an on-chain liquidity protocol that enables automated, decentralized exchange on Ethereum and across blockchains. The protocol is made up of a series of smart contracts that are designed to pool liquidity and perform peer-to-contract trades in a single transaction with no counterparty. Users stake BNT in automated market makers in exchange for trading fees, BNT staking rewards and voting rights in the Bancor DAO. Bancor has processed more than $2 billion in trade volume across thousands of tokens, with millions in fees generated by stakers.

NumeBNT

PozițieNo.419

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)8.25%

Ofertă află în circulație115,188,101.74069732

Ofertă maximă0

Ofertă totală115,188,101.74069732

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna23.731000900268555,2017-06-19

Cel mai mic preț0.117415463258,2020-03-13

Lanț de blocuri publicETH

