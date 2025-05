BMT

Bubblemaps is the first supply auditing tool for DeFi tokens and NFTs. Our unique and colorful bubbles make on-chain data easy to understand. With Bubblemaps, users can investigate wallets, reveal connections, and see through the noise of blockchain data.

NumeBMT

PozițieNo.720

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)12,99%

Ofertă află în circulație326 495 000

Ofertă maximă1 000 000 000

Ofertă totală1 000 000 000

Rată de circulație0.3264%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.3212330971816307,2025-03-18

Cel mai mic preț0.07139653608192853,2025-03-12

Lanț de blocuri publicSOL

IntroducereBubblemaps is the first supply auditing tool for DeFi tokens and NFTs. Our unique and colorful bubbles make on-chain data easy to understand. With Bubblemaps, users can investigate wallets, reveal connections, and see through the noise of blockchain data.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.