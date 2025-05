BLENDR

Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.

NumeBLENDR

PozițieNo.1738

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.33%

Ofertă află în circulație40,057,909.37023298

Ofertă maximă42,000,000

Ofertă totală42,000,000

Rată de circulație0.9537%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna4.2763998001721975,2024-03-30

Cel mai mic preț0.029435313765964553,2024-03-02

Lanț de blocuri publicETH

IntroducereBlendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.