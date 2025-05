BFIC

BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

NumeBFIC

PozițieNo.1344

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.04%

Ofertă află în circulație10,578,424

Ofertă maximă21,000,000

Ofertă totală21,000,000

Rată de circulație0.5037%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată2.4 USDT

Maxim dintotdeauna44.5205627668438,2022-05-15

Cel mai mic preț0.16099897458104975,2025-04-05

Lanț de blocuri publicBFIC

