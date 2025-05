BERA

Berachain is a high-performance EVM-Identical Layer 1 blockchain utilizing Proof-of-Liquidity (PoL), and built on top of the modular EVM-focused consensus client framework BeaconKit.

NumeBERA

PozițieNo.166

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0001%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)88.62%

Ofertă află în circulație119,799,627.4416817

Ofertă maximă∞

Ofertă totală502,319,627.4416817

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna14.993392867128291,2025-02-06

Cel mai mic preț1,2025-02-06

Lanț de blocuri publicBERACHAIN

