BCCOIN

BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age.

NumeBCCOIN

PozițieNo.1978

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)4.09%

Ofertă află în circulație10,000,000

Ofertă maximă150,000,000

Ofertă totală70,000,000

Rată de circulație0.0666%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna31.27256325463208,2024-04-28

Cel mai mic preț0.029521368654668333,2025-04-08

Lanț de blocuri publicBSC

IntroducereBlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.