B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

PozițieNo.787

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)462.99%

Ofertă află în circulație46,900,245

Ofertă maximă210,000,000

Ofertă totală210,000,000

Rată de circulație0.2233%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.775982192516107,2025-05-06

Cel mai mic preț0.4078882421972823,2025-04-30

Lanț de blocuri publicBSQUARED

