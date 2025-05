AZIT

Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need.

NumeAZIT

PozițieNo.1370

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0,08%

Ofertă află în circulație318 788 313

Ofertă maximă500 000 000

Ofertă totală500 000 000

Rată de circulație0.6375%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna1.0090500656505639,2022-12-16

Cel mai mic preț0.009119511856648504,2025-04-07

Lanț de blocuri publicKLAY

