Aurora is infrastructure technology that helps Ethereum users and dApps to easily move to the NEAR blockchain in order to remove gas fees scale. Aurora is fully EVM compatible and built on the NEAR Protocol. It delivered a turn-key solution for developers to operate their apps on an Ethereum-compatible, high-throughput, scalable and future-safe platform, with low transaction costs for their users.

NumeAURORA

PozițieNo.519

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.22%

Ofertă află în circulație606,817,444

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală999,867,303

Rată de circulație0.6068%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna35.429399334216264,2022-01-16

Cel mai mic preț0.04756432776797119,2023-10-19

Lanț de blocuri publicETH

