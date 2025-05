ASTRAAI

AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app.

NumeASTRAAI

PozițieNo.912

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.35%

Ofertă află în circulație9,033,076.55078945

Ofertă maximă10,000,000

Ofertă totală10,000,000

Rată de circulație0.9033%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna5.236339133268041,2024-03-13

Cel mai mic preț0.01784007500161164,2023-11-10

Lanț de blocuri publicETH

