ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.

NumeAPEX

PozițieNo.770

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)7.90%

Ofertă află în circulație92,838,235

Ofertă maximă500,000,000

Ofertă totală499,999,990

Rată de circulație0.1856%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna3.8325250957583354,2024-03-27

Cel mai mic preț0.11245349995021983,2023-10-20

Lanț de blocuri publicETH

