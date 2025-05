ALTLAYER

AltLayer is an open and decentralized protocol for rollups. AltLayer brings together a novel idea of Restaked Rollups which takes rollups (spun from any rollup stack such as OP Stack, Arbitrum Orbit, Polygon CDK, ZK Stack, etc.) and provides them with enhanced security, decentralization, interoperability and crypto-economic fast finality by leveraging restaking mechanism.

PozițieNo.368

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.82%

Ofertă află în circulație3,514,349,410.850709

Ofertă maximă10,000,000,000

Ofertă totală10,000,000,000

Rată de circulație0.3514%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.688131910249869,2024-03-27

Cel mai mic preț0.022477745910425583,2025-04-07

Lanț de blocuri publicBSC

