Informações de preço de EVA (EVA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00044623 $ 0.00044623 $ 0.00044623 Mínimo 24h $ 0.00060244 $ 0.00060244 $ 0.00060244 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00044623$ 0.00044623 $ 0.00044623 Máximo 24h $ 0.00060244$ 0.00060244 $ 0.00060244 Máximo histórico $ 0.00159008$ 0.00159008 $ 0.00159008 Menor preço $ 0.0002248$ 0.0002248 $ 0.0002248 Variação de Preço (1h) +3.28% Alteração de Preço (1D) +32.15% Variação de Preço (7d) +60.37% Variação de Preço (7d) +60.37%

O preço em tempo real de EVA (EVA) é $0.00058969. Nas últimas 24 horas, EVA foi negociado entre a mínima de $ 0.00044623 e a máxima de $ 0.00060244, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de EVA é $ 0.00159008, enquanto o mais baixo é $ 0.0002248.

Em termos de desempenho de curto prazo, EVA variou +3.28% na última hora, +32.15% nas últimas 24 horas e +60.37% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de EVA (EVA)

Capitalização de mercado $ 515.54K$ 515.54K $ 515.54K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 574.19K$ 574.19K $ 574.19K Fornecimento Circulante 897.86M 897.86M 897.86M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de EVA é $ 515.54K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de EVA é 897.86M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 574.19K.