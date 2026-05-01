Previsão de preço de MetaType (META) 2026-2050

Obtenha previsões de preço de MetaType para 2027, 2028, 2029, 2030 e além. Preveja quanto META pode crescer nos próximos cinco anos ou mais, com previsões instantâneas baseadas em tendências e sentimento de mercado.

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Insira um número entre -100 e 1,000 para prever o preço de MetaType % Calcular *Isenção de responsabilidade: Todas as previsões de preço são baseadas em informações fornecidas pelos usuários. $0.0000309 $0.0000309 $0.0000309 +1.31% USD Atual Previsão Preço atual META em 2027 META em 2028 META em 2029 META em 2030 $0.000030 $0.000032445 $0.00003406725 $0.000035770612500000004 $0.00003755914312500001

Previsão de preço de curto prazo para MetaType: Hoje, amanhã, esta semana e 30 dias Com base nas entradas de previsão atuais, o modelo projeta um caminho de preço de curto prazo para os próximos 30 dias. A tabela abaixo apresenta os níveis de preço esperados para hoje, amanhã, esta semana e o horizonte de 30 dias. Data Previsão de preço Crescimento May 6, 2026(Hoje) $ 0.000030 0.00%

May 7, 2026(Amanhã) $ 0.000030 0.01%

May 13, 2026(Esta semana) $ 0.000030 0.10%

June 5, 2026(30 dias) $ 0.000031 0.41% Previsão de preço de MetaType (META) para hoje O preço previsto para META em May 6, 2026(Hoje) é $0.000030. Esta estimativa é baseada nas entradas de previsão atuais e fornece uma visão rápida de onde os preços podem ser negociados nas próximas 24 horas.Saiba mais sobre o preço ao vivo de META hoje. Previsão de preço de MetaType (META) para amanhã Para May 7, 2026(Amanhã), o preço projetado para META é $0.000030, usando uma taxa de crescimento anual informada de 5%. Esta visão ajuda a estabelecer a linha de base do próximo dia sob o mesmo conjunto de suposições. Previsão de preço de MetaType (META) para esta semana Até May 13, 2026(Esta semana), o preço projetado para META é $0.000030, com base na mesma taxa de crescimento anual informada de 5%. Este ponto de verificação semanal resume a direção esperada nos próximos dias sob um cenário de crescimento constante. Previsão de preço de MetaType (META) para 30 dias Olhando 30 dias à frente até June 5, 2026(30 dias), o preço projetado para META é $0.000031. Esta estimativa aplica a mesma taxa de crescimento anual informada de 5% para aproximar onde o preço pode estar após um mês.

Previsão de preço de longo prazo de MetaType: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2040, 2050 Com base nos módulos de previsão de preços de longo prazo, MetaType pode chegar a $0.000030 em 2026, $0.000032 em 2027, $0.000034 em 2028, $0.000035 em 2029, $0.000037 em 2030, $0.000061 em 2040 e $0.000099 em 2050. Desça para ver a tabela completa de metas de preço anuais e o ROI projetado para MetaType. 2026 2027 2028 2029 2030 2040 2050 Mês Preço mín. Preço méd. Preço máx. ROI May 2026 $ 0.000027 $ 0.000030 $ 0.000033 10.00%

Jun 2026 $ 0.000027 $ 0.000031 $ 0.000034 10.44%

Jul 2026 $ 0.000028 $ 0.000031 $ 0.000034 10.90%

Aug 2026 $ 0.000028 $ 0.000031 $ 0.000034 11.36%

Sep 2026 $ 0.000028 $ 0.000031 $ 0.000034 11.81%

Oct 2026 $ 0.000028 $ 0.000031 $ 0.000034 12.27%

Nov 2026 $ 0.000028 $ 0.000031 $ 0.000034 12.72%

Dec 2026 $ 0.000028 $ 0.000031 $ 0.000034 13.19%

Principais fatores das previsões de preço do MetaType

Os fatores que podem afetar as previsões de preço do MetaType normalmente combinam o sentimento macro com fatores específicos do token. O MetaType pode se mover de acordo com fluxos mais amplos de risco-on/risco-off do mercado cripto, mas as previsões também dependem da profundidade de liquidez, do suporte de market makers e dos fluxos de grandes holders. A tokenomics (vesting, cronogramas de desbloqueio, emissões), listagens, crescimento do ecossistema, entrega de produtos, parcerias e manchetes de segurança ou regulatórias podem alterar materialmente as expectativas e impulsionar reprecificações mais acentuadas em comparação com ativos de grande capitalização.

Quanto valerá o seu MetaType em 1 anos?

Use nossa ferramenta para prever o valor futuro do seu investimento em MetaType (META) ao longo dos próximos 1 anos. Ao inserir o valor do seu investimento e a taxa de crescimento anual esperada, você pode calcular facilmente o retorno sobre o investimento projetado.

Montante de investimento $ 100 $ 1,000 $ 5,000 Ano-alvo 2027 Taxa de crescimento anual % Lucro projetado em 2027 $ 50.00 ROI estimado 5.00% Comprar META

Como funciona a projeção de preço do MetaType (META) Esta ferramenta mostra um caminho hipotético de preço para MetaType com base na taxa de crescimento que você inserir. Ela é atualizada instantaneamente usando o preço mais recente. 1. Simulação de rendimentos a curto prazo Insira a variação de rendimento de curto prazo esperada de 5% (positiva ou negativa). Isso permite simular a volatilidade do mercado e avaliar rapidamente o lucro ou prejuízo de MetaType em diferentes condições. 2. Projeção de crescimento a longo prazo Para planejamento de longo prazo, o sistema aplica uma taxa de crescimento anualizada padrão de 5%. Isso ajuda você a avaliar o potencial de manter MetaType em cenários de crescimento estável do mercado. 3. Calcular o retorno do investimento Basta inserir o montante do seu investimento e a taxa de crescimento anual esperada. A calculadora quantifica instantaneamente seus objetivos de investimento, projetando o valor futuro das suas posições em META. 4. Valor esitmado e ROI Com base nos seus dados inseridos, visualize instantaneamente o valor total projetado do ativo e o Retorno sobre o Investimento (ROI) em diferentes períodos, fornecendo suporte orientado por dados para sua estratégia de holding. Importante: este é um calculador de cenários, não uma previsão garantida, e não deve ser tratado como aconselhamento financeiro.

Perguntas frequentes (FAQ): Quanto valerá MetaType em 2026? Com base na taxa de 5% que você inseriu, esta calculadora projeta MetaType em torno de 0.000030 USD em 2026. Esta é uma projeção de cenário que é atualizada instantaneamente quando você altera a porcentagem de entrada. Não é uma previsão de mercado garantida. Quanto valerá $1 de MetaType em 2030? Com a sua entrada de 5% , 1 USD de MetaType hoje é projetado para se tornar aproximadamente 1.22 USD até 2030. Isso é calculado aplicando a taxa selecionada ao preço de hoje ao longo do tempo, portanto, alterar a porcentagem de entrada também mudará o resultado de 1 USD . Quanto valerá 1 MetaType em 2026? Usando a taxa de 5% que você inseriu, o preço projetado para 1 MetaType em 2026 é 0.000030 USD . Esse valor é totalmente determinado pela porcentagem de entrada, portanto será ajustado sempre que você alterar a suposição. Qual será o valor de MetaType em 2040? Para 2040, o resultado é uma projeção de longo prazo baseada na taxa de 5% escolhida por você. Com essa suposição, MetaType é projetado em cerca de 0.000061 USD em 2040. Como isso abrange muitos anos, pequenas mudanças na porcentagem de entrada podem gerar resultados muito diferentes - trate isso como um cenário hipotético, não como uma certeza. Previsão de preço de MetaType para hoje O valor exibido hoje corresponde ao preço de referência atual ( 0.000030 USD ) mais um caminho de projeção baseado na sua entrada de 5% . Se você alterar a porcentagem de entrada, a curva projetada será atualizada imediatamente, enquanto o preço em tempo real permanece como o retrato do mercado. Previsão de preço de MetaType para amanhã O número de amanhã é calculado ao estender a sua suposição de 5% em uma janela de tempo mais curta a partir do preço de hoje ( 0.000030 USD ). O valor projetado exibido ( 0.000030 USD ) mudará se você ajustar a porcentagem de entrada, pois é um cenário baseado na taxa selecionada - não uma previsão fixa de mercado. Previsão de preço de MetaType para as próximas 24 horas A estimativa para as próximas 24 horas é uma projeção baseada em taxa derivada da sua entrada de 5% e do preço atual ( 0.000030 USD ). Ela é atualizada dinamicamente quando você altera a porcentagem de entrada e deve ser interpretada como um cenário direcional, já que movimentos intradiários reais podem ser impulsionados pela volatilidade e por notícias. Previsão de preço de MetaType para os próximos dias Nos próximos dias, a projeção continua a aplicar a sua suposição de 5% a partir de 0.000030 USD . Os resultados (como 0.000030 USD ) servem para mostrar como a taxa escolhida evolui ao longo do tempo e serão atualizados instantaneamente quando a porcentagem de entrada for alterada. Previsão de preço de MetaType para 2030 O valor de 2030 exibido é o resultado da aplicação da sua suposição de 5% ao longo de aproximadamente 4 anos a partir de hoje. Com essa entrada, a calculadora projeta 0.000037 USD em 2030. Alterar a porcentagem de entrada muda imediatamente o número de 2030. MetaType vai subir ou cair em seguida? No curto prazo, MetaType geralmente segue uma combinação de sentimento de mercado, volatilidade e liquidez. Se o momentum permanecer positivo, o preço pode entrar em tendência de alta; se a volatilidade aumentar ou o sentimento de aversão ao risco retornar, o preço pode recuar. Qual é a previsão de MetaType para os próximos 30 dias? Usando sua suposição de 5% , esta calculadora projeta o MetaType em cerca de 0.000031 USD nos próximos 30 dias. O valor de 30 dias é atualizado dinamicamente quando a porcentagem de entrada ou o preço de mercado mudam, portanto, trate-o como um cenário hipotético, e não como um resultado garantido, especialmente durante períodos de alta volatilidade. O MetaType é uma boa compra em 2026? 5% , a calculadora projeta MetaType em torno de 0.000030 USD em 2026. Dito isso, uma projeção isolada não deve ser o fator decisivo. Uma visão mais equilibrada é combinar: Sinais técnicos: força da tendência, volatilidade e risco de drawdown com base no histórico de preços; Fundamentos: atividade do ecossistema (usuários, transações, taxas), momentum dos desenvolvedores e fatores reais de demanda; Condições de mercado: ciclos de liquidez e o sentimento mais amplo do mercado cripto. Se MetaType é uma “boa compra” em 2026 depende das suas premissas e tolerância ao risco. Usando o seu cenário de, a calculadora projeta MetaType em torno deem 2026. Dito isso, uma projeção isolada não deve ser o fator decisivo. Uma visão mais equilibrada é combinar: Se você estiver considerando entrar em 2026, trate a previsão como um cenário hipotético, não como uma garantia, e dimensione seu risco de acordo. Cadastrar agora

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