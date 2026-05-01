Previsão de preço de MetaType (META) 2026-2050

Obtenha previsões de preço de MetaType para 2027, 2028, 2029, 2030 e além. Preveja quanto META pode crescer nos próximos cinco anos ou mais, com previsões instantâneas baseadas em tendências e sentimento de mercado.

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*Isenção de responsabilidade: Todas as previsões de preço são baseadas em informações fornecidas pelos usuários.

Previsão de preço do MetaType
$0.0000309
$0.0000309$0.0000309
+1.31%
USD
Atual
Previsão
Última atualização da página: 2026-05-06 00:55:07 (UTC+8)
Preço atualMETA em 2027META em 2028META em 2029META em 2030
$0.000030$0.000032445$0.00003406725$0.000035770612500000004$0.00003755914312500001

Previsão de preço de curto prazo para MetaType: Hoje, amanhã, esta semana e 30 dias

Com base nas entradas de previsão atuais, o modelo projeta um caminho de preço de curto prazo para os próximos 30 dias. A tabela abaixo apresenta os níveis de preço esperados para hoje, amanhã, esta semana e o horizonte de 30 dias.

Data
Previsão de preço
Crescimento
  • May 6, 2026(Hoje)
    $ 0.000030
    0.00%
  • May 7, 2026(Amanhã)
    $ 0.000030
    0.01%
  • May 13, 2026(Esta semana)
    $ 0.000030
    0.10%
  • June 5, 2026(30 dias)
    $ 0.000031
    0.41%

Previsão de preço de MetaType (META) para hoje

O preço previsto para META em May 6, 2026(Hoje) é $0.000030. Esta estimativa é baseada nas entradas de previsão atuais e fornece uma visão rápida de onde os preços podem ser negociados nas próximas 24 horas.Saiba mais sobre o preço ao vivo de META hoje.

Previsão de preço de MetaType (META) para amanhã

Para May 7, 2026(Amanhã), o preço projetado para META é $0.000030, usando uma taxa de crescimento anual informada de 5%. Esta visão ajuda a estabelecer a linha de base do próximo dia sob o mesmo conjunto de suposições.

Previsão de preço de MetaType (META) para esta semana

Até May 13, 2026(Esta semana), o preço projetado para META é $0.000030, com base na mesma taxa de crescimento anual informada de 5%. Este ponto de verificação semanal resume a direção esperada nos próximos dias sob um cenário de crescimento constante.

Previsão de preço de MetaType (META) para 30 dias

Olhando 30 dias à frente até June 5, 2026(30 dias), o preço projetado para META é $0.000031. Esta estimativa aplica a mesma taxa de crescimento anual informada de 5% para aproximar onde o preço pode estar após um mês.

Previsão de preço de longo prazo de MetaType: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2040, 2050

Com base nos módulos de previsão de preços de longo prazo, MetaType pode chegar a $0.000030 em 2026, $0.000032 em 2027, $0.000034 em 2028, $0.000035 em 2029, $0.000037 em 2030, $0.000061 em 2040 e $0.000099 em 2050.

Desça para ver a tabela completa de metas de preço anuais e o ROI projetado para MetaType.

Mês
Preço mín.
Preço méd.
Preço máx.
ROI
  • May 2026
    $ 0.000027
    $ 0.000030
    $ 0.000033
    10.00%
  • Jun 2026
    $ 0.000027
    $ 0.000031
    $ 0.000034
    10.44%
  • Jul 2026
    $ 0.000028
    $ 0.000031
    $ 0.000034
    10.90%
  • Aug 2026
    $ 0.000028
    $ 0.000031
    $ 0.000034
    11.36%
  • Sep 2026
    $ 0.000028
    $ 0.000031
    $ 0.000034
    11.81%
  • Oct 2026
    $ 0.000028
    $ 0.000031
    $ 0.000034
    12.27%
  • Nov 2026
    $ 0.000028
    $ 0.000031
    $ 0.000034
    12.72%
  • Dec 2026
    $ 0.000028
    $ 0.000031
    $ 0.000034
    13.19%

Principais fatores das previsões de preço do MetaType

Os fatores que podem afetar as previsões de preço do MetaType normalmente combinam o sentimento macro com fatores específicos do token. O MetaType pode se mover de acordo com fluxos mais amplos de risco-on/risco-off do mercado cripto, mas as previsões também dependem da profundidade de liquidez, do suporte de market makers e dos fluxos de grandes holders. A tokenomics (vesting, cronogramas de desbloqueio, emissões), listagens, crescimento do ecossistema, entrega de produtos, parcerias e manchetes de segurança ou regulatórias podem alterar materialmente as expectativas e impulsionar reprecificações mais acentuadas em comparação com ativos de grande capitalização.

Quanto valerá o seu MetaType em 1 anos?

Use nossa ferramenta para prever o valor futuro do seu investimento em MetaType (META) ao longo dos próximos 1 anos. Ao inserir o valor do seu investimento e a taxa de crescimento anual esperada, você pode calcular facilmente o retorno sobre o investimento projetado.

2027
Lucro projetado em 2027$ 50.00
ROI estimado5.00%

Como funciona a projeção de preço do MetaType (META)

Esta ferramenta mostra um caminho hipotético de preço para MetaType com base na taxa de crescimento que você inserir. Ela é atualizada instantaneamente usando o preço mais recente.

1. Simulação de rendimentos a curto prazo

Insira a variação de rendimento de curto prazo esperada de 5% (positiva ou negativa). Isso permite simular a volatilidade do mercado e avaliar rapidamente o lucro ou prejuízo de MetaType em diferentes condições.

2. Projeção de crescimento a longo prazo

Para planejamento de longo prazo, o sistema aplica uma taxa de crescimento anualizada padrão de 5%. Isso ajuda você a avaliar o potencial de manter MetaType em cenários de crescimento estável do mercado.

3. Calcular o retorno do investimento

Basta inserir o montante do seu investimento e a taxa de crescimento anual esperada. A calculadora quantifica instantaneamente seus objetivos de investimento, projetando o valor futuro das suas posições em META.

4. Valor esitmado e ROI

Com base nos seus dados inseridos, visualize instantaneamente o valor total projetado do ativo e o Retorno sobre o Investimento (ROI) em diferentes períodos, fornecendo suporte orientado por dados para sua estratégia de holding.

Importante: este é um calculador de cenários, não uma previsão garantida, e não deve ser tratado como aconselhamento financeiro.

Perguntas frequentes (FAQ):

Quanto valerá MetaType em 2026?
Com base na taxa de 5% que você inseriu, esta calculadora projeta MetaType em torno de 0.000030 USD em 2026. Esta é uma projeção de cenário que é atualizada instantaneamente quando você altera a porcentagem de entrada. Não é uma previsão de mercado garantida.
Quanto valerá $1 de MetaType em 2030?
Com a sua entrada de 5%, 1 USD de MetaType hoje é projetado para se tornar aproximadamente 1.22 USD até 2030. Isso é calculado aplicando a taxa selecionada ao preço de hoje ao longo do tempo, portanto, alterar a porcentagem de entrada também mudará o resultado de 1 USD.
Quanto valerá 1 MetaType em 2026?
Usando a taxa de 5% que você inseriu, o preço projetado para 1 MetaType em 2026 é 0.000030 USD. Esse valor é totalmente determinado pela porcentagem de entrada, portanto será ajustado sempre que você alterar a suposição.
Qual será o valor de MetaType em 2040?
Para 2040, o resultado é uma projeção de longo prazo baseada na taxa de 5% escolhida por você. Com essa suposição, MetaType é projetado em cerca de 0.000061 USD em 2040. Como isso abrange muitos anos, pequenas mudanças na porcentagem de entrada podem gerar resultados muito diferentes - trate isso como um cenário hipotético, não como uma certeza.
Previsão de preço de MetaType para hoje
O valor exibido hoje corresponde ao preço de referência atual (0.000030 USD) mais um caminho de projeção baseado na sua entrada de 5%. Se você alterar a porcentagem de entrada, a curva projetada será atualizada imediatamente, enquanto o preço em tempo real permanece como o retrato do mercado.
Previsão de preço de MetaType para amanhã
O número de amanhã é calculado ao estender a sua suposição de 5% em uma janela de tempo mais curta a partir do preço de hoje (0.000030 USD). O valor projetado exibido (0.000030 USD) mudará se você ajustar a porcentagem de entrada, pois é um cenário baseado na taxa selecionada - não uma previsão fixa de mercado.
Previsão de preço de MetaType para as próximas 24 horas
A estimativa para as próximas 24 horas é uma projeção baseada em taxa derivada da sua entrada de 5% e do preço atual (0.000030 USD). Ela é atualizada dinamicamente quando você altera a porcentagem de entrada e deve ser interpretada como um cenário direcional, já que movimentos intradiários reais podem ser impulsionados pela volatilidade e por notícias.
Previsão de preço de MetaType para os próximos dias
Nos próximos dias, a projeção continua a aplicar a sua suposição de 5% a partir de 0.000030 USD. Os resultados (como 0.000030 USD) servem para mostrar como a taxa escolhida evolui ao longo do tempo e serão atualizados instantaneamente quando a porcentagem de entrada for alterada.
Previsão de preço de MetaType para 2030
O valor de 2030 exibido é o resultado da aplicação da sua suposição de 5% ao longo de aproximadamente 4 anos a partir de hoje. Com essa entrada, a calculadora projeta 0.000037 USD em 2030. Alterar a porcentagem de entrada muda imediatamente o número de 2030.
MetaType vai subir ou cair em seguida?
No curto prazo, MetaType geralmente segue uma combinação de sentimento de mercado, volatilidade e liquidez. Se o momentum permanecer positivo, o preço pode entrar em tendência de alta; se a volatilidade aumentar ou o sentimento de aversão ao risco retornar, o preço pode recuar.
Qual é a previsão de MetaType para os próximos 30 dias?
Usando sua suposição de 5%, esta calculadora projeta o MetaType em cerca de 0.000031 USD nos próximos 30 dias. O valor de 30 dias é atualizado dinamicamente quando a porcentagem de entrada ou o preço de mercado mudam, portanto, trate-o como um cenário hipotético, e não como um resultado garantido, especialmente durante períodos de alta volatilidade.
O MetaType é uma boa compra em 2026?
Se MetaType é uma “boa compra” em 2026 depende das suas premissas e tolerância ao risco. Usando o seu cenário de 5%, a calculadora projeta MetaType em torno de 0.000030 USD em 2026. Dito isso, uma projeção isolada não deve ser o fator decisivo. Uma visão mais equilibrada é combinar:
  • Sinais técnicos: força da tendência, volatilidade e risco de drawdown com base no histórico de preços;
  • Fundamentos: atividade do ecossistema (usuários, transações, taxas), momentum dos desenvolvedores e fatores reais de demanda;
  • Condições de mercado: ciclos de liquidez e o sentimento mais amplo do mercado cripto.

    • Se você estiver considerando entrar em 2026, trate a previsão como um cenário hipotético, não como uma garantia, e dimensione seu risco de acordo.

    Última atualização da página: 2026-05-06 00:55:07 (UTC+8)

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