Desde que seja um usuário cadastrado na MEXC e tenha ativos de garantia na sua conta spot, é possível prosseguir com o empréstimo.
O sistema calcula os juros diariamente e os cobra com base na duração real do empréstimo, sendo que menos de 1 dia é calculado como 1 dia. Observação: Os juros são calculados com base na taxa de juros exibida no momento do empréstimo. Fórmula: Juros = Montante emprestado × Taxa de juros diária.
O pagamento parcial não é suportado. Para ativos que permitam pagamento antecipado, consulte as regras específicas para detalhes.
O índice Loan-to-Value (LTV) é a relação entre o valor dos ativos pendentes (em dívida) e o valor do ativo da garantia. A fórmula específica de cálculo é a seguinte:
LTV = Saldo devedor (Principal e juros) / Valor da garantia
Saldo devedor = (Principal em dívida + Juros + Juros em atraso)