



Esse guia demonstrará como iniciar a sessão na MEXC usando uma conta de terceiros através da plataforma web. Os passos para o aplicativo móvel são similares.









Iniciar sessão na página inicial. Visite o site oficial da MEXC e clique emna página inicial.









Para fazer login na MEXC, selecione um dos métodos de login de terceiros compatíveis. Atualmente, a plataforma oferece opções como Google, Apple, MetaMask e Telegram. Neste guia, vamos demonstrar o processo de login usando uma conta do Google.









Clique no ícone do Google para abrir uma janela pop-up de login do Google. Selecione sua conta do Google para continuar com o login na MEXC.









Reveja a Política de Privacidade e clique em Continuar para proceder.













Após fazer login com uma conta de terceiros (como o Google), você será direcionado para a página de vinculação de conta. Clique em Vincular a uma conta MEXC existente.





Nota: Cada conta de teceiros pode ser vinculada apenas a uma conta MEXC.









Insira o e-mail e a senha da conta MEXC que você deseja vincular. E então clique em Iniciar sessão.









Conclua a verificação de segurança.









Após inserir o código de verificação do e-mail, clique em Confirmar. Após iniciar a sessão com sucesso, você será redirecionado para a página inicial da MEXC.









Clique em Segurança sob o seu Ícone de perfil, em Autorização de conta de terceiros, você verá que sua conta MEXC foi vinculada com sucesso à conta de terceiros.













Se você já estiver conectado à sua conta MEXC e quiser vincular uma conta de terceiros, siga estas etapas:





1) Clique no seu Pcone de perfil no canto superior direito e vá em Segurança.

2) Na seção Autorização de conta de terceiros, veja as plataformas de terceiros suportadas.

3) Clique no botão Vincular ao lado da plataforma escolhida e siga as instruções na tela para concluir o processo.













Em Segurança, vá até a seção Autorização de conta de terceiros. Encontre a conta de terceiros que você já vinculou e clique em Desvincular para remover a vinculação..









Uma janela pop-up de confirmação aparecerá. Clique em Confirmar para concluir o processo de desvinculação.









Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões jurídicas, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem representa uma recomendação de compra, venda ou retenção de quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.







