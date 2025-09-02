Guia de como baixar o aplicativo da MEXC













Pesquise pelo site oficial da MEXC e inicie a sessão. Mova o cursor do mouse até o canto superior direito do site, onde aparecerá o ícone "Escaneie para baixar o app". Escaneie o código QR exibido com o seu celular e siga os passos para concluir a instalação.









Se você não conseguir usar o código QR com sucesso, você pode clicar em Mais opções abaixo do código QR e ser redirecionado para a página de download, onde você poderá selecionar o arquivo de instalação do aplicativo da MEXC para baixar e instalar.









Durante o processo de instalação no Android, pode aparecer um aviso de segurança no Android. Se você confirmar que o link de download é do site oficial da MEXC ou foi obtido através do Atendimento ao Cliente, toque em "Instalar assim mesmo" quando o aviso aparecer.













Abra a loja do Google Play no seu celular, busque o aplicativo da MEXC, e toque em Instalar. Uma vez que a instalação estiver concluída, o aplicativo estará pronto para o uso.













Abra a App Store no seu celular, busque pelo aplicativo da MEXC na barra de busca e toque em Obter. Uma vez que a instalação estiver concluída, o aplicativo estará pronto para o uso.









Em certas regiões, o aplicativo da MEXC pode não aparecer nos resultados de busca da App Store da Apple. Se isso acontecer, recomendamos alternar para um ID Apple registrado em outra região.

Você também pode usar a versão web da MEXC, acessível pelo navegador do seu celular ou computador. Links oficiais do site:





Se você estiver enfrentando problemas durante o processo de download, consulte o "Download do aplicativo MEXC: Perguntas frequentes."Se o problema persistir, entre em contato com nossa equipe de Atendimento ao Cliente para obter suporte adicional.





Você também pode ler " Como se cadastrar na MEXC " e começar sua jornada de negociação com facilidade.





Isenção de responsabilidade: Esta informação não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões jurídicas, finanças, contabilidade, consultoria ou qualquer outro serviço relacionado, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e invista com cautela. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.