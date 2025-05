XP

XPHERE is a mainnet project aimed at overcoming the blockchain trilemma—decentralization, security, and scalability. By leveraging a high-performance PoW-based consensus mechanism and innovative architecture, Xphere seeks to build a scalable network that connects diverse applications and users on a single platform.

Nome da criptoXP

ClassificaçãoNo.699

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)%0,06

Fornecimento circulante1.755.927.950,562414

Fornecimento máximo5.500.000.000

Fornecimento total1.755.927.950,562414

Taxa circulante0.3192%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.06942051775280159,2025-03-18

Menor preço0.01675743523012766,2025-03-30

Blockchain públicaXPHERE

ApresentaçãoXPHERE is a mainnet project aimed at overcoming the blockchain trilemma—decentralization, security, and scalability. By leveraging a high-performance PoW-based consensus mechanism and innovative architecture, Xphere seeks to build a scalable network that connects diverse applications and users on a single platform.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.