WAL

Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

Nome da criptoWAL

ClassificaçãoNo.100

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0002%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.34%

Fornecimento circulante1,315,416,667

Fornecimento máximo5,000,000,000

Fornecimento total5,000,000,000

Taxa circulante0.263%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.8742222240859585,2025-03-27

Menor preço0.35568715943995327,2025-03-27

Blockchain públicaSUI

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.