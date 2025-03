TON

Apart from processing millions of transactions per second, TON blockchain-based ecosystem has all the chances to give rise to a genuine Web3.0 Internet with decentralized storage, anonymous network, DNS, instant payments and various decentralized services.

Nome da criptoTON

Fornecimento totalIlimitado

Data da emissão--

Fornecimento circulante2,476,532,800.5800014

Preço de emissão--