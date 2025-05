RWAINC

RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025.

Nome da criptoRWAINC

ClassificaçãoNo.1400

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.88%

Fornecimento circulante335,370,894.81

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total999,992,030.45

Taxa circulante0.3353%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.14355853970647262,2024-12-04

Menor preço0.00999,2024-11-25

Blockchain públicaBASE

