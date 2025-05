RENTA

Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users.

Nome da criptoRENTA

ClassificaçãoNo.1374

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0

Fornecimento circulante--

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.03602533850022218,2025-01-16

Menor preço0.003994700085988189,2025-02-26

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

