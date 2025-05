M87

Messier (M87) is developing a comprehensive, multi-layered utility ecosystem designed to deliver sustainable value to its token holders and users alike. At the heart of this ecosystem lies a bold vision: to seamlessly merge decentralized finance (DeFi), real-world utility, and cutting-edge AI technologies into a single, revenue-generating infrastructure.

Nome da criptoM87

ClassificaçãoNo.625

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante884,846,293,944

Fornecimento máximo884,846,293,944

Fornecimento total884,846,293,944

Taxa circulante1%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.000146502954890166,2024-12-12

Menor preço0.000000027472780135,2023-08-09

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

