HYPER

Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

Nome da criptoHYPER

ClassificaçãoNo.762

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)8.68%

Fornecimento circulante175,200,000

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total802,666,667

Taxa circulante0.1752%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.35812016432282,2025-04-23

Menor preço0.13307299751853258,2025-05-19

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoHyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.