HUMA

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

Nome da criptoHUMA

ClassificaçãoNo.421

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)7.41%

Fornecimento circulante1,733,333,333

Fornecimento máximo10,000,000,000

Fornecimento total9,999,997,862.691525

Taxa circulante0.1733%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.06927111521862415,2025-05-27

Menor preço0.03511631113799057,2025-06-18

Blockchain públicaSOL

ApresentaçãoHuma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.